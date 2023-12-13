Ряд улиц в центре Москвы временно перекрыли

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Новости

Новости

13 декабря, 12:45

Город

Новости часа: семь бесплатных катков работают в московских парках

Новости часа: семь бесплатных катков работают в московских парках

Новости часа: около 140 тыс человек посетили катки в московских парках с 24 ноября

Собянин ввел допгарантию на получение льготных лекарств в коммерческих аптеках

Собянин утвердил планировку трех территорий для строительства домов по реновации

Мэр Москвы утвердил проект комплексного развития территории в Зеленограде

Новости часа: мэр Москвы утвердил проект комплексного развития территории в Зеленограде

Собянин рассказал о достижениях москвичей в конкурсе юных музыкантов "Щелкунчик"

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о развитии телемедицинских технологий в Москве

Собянин: утвердили проект планировки части бывшей промзоны Алабушево

Новости часа: на ВДНХ завершили реставрацию монумента в честь покорителей космоса

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В московских парках работают семь бесплатных катков. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Москва передала школам и детским садам более 130 новых зданий почти за шесть лет. О результатах работы сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

ЦОДД рекомендовал использовать городской транспорт для поездок по Москве на фоне снегопада. Синоптики предупредили, что циклон "Ваня" несет в столицу рекордное количество осадков.

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