13 декабря, 12:45Город
Новости часа: семь бесплатных катков работают в московских парках
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В московских парках работают семь бесплатных катков. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Москва передала школам и детским садам более 130 новых зданий почти за шесть лет. О результатах работы сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.
ЦОДД рекомендовал использовать городской транспорт для поездок по Москве на фоне снегопада. Синоптики предупредили, что циклон "Ваня" несет в столицу рекордное количество осадков.