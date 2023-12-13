Новости часа: семь бесплатных катков работают в московских парках

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В московских парках работают семь бесплатных катков. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Москва передала школам и детским садам более 130 новых зданий почти за шесть лет. О результатах работы сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

ЦОДД рекомендовал использовать городской транспорт для поездок по Москве на фоне снегопада. Синоптики предупредили, что циклон "Ваня" несет в столицу рекордное количество осадков.