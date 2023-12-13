13 декабря, 12:00Общество
Новости часа: около 140 тыс человек посетили катки в московских парках с 24 ноября
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Порядка 140 тысяч человек посетили катки в московских парках с 24 ноября. Об этом рассказал Сергей Собянин.
У станции метро "Пыхтино" закончили основные работы первого этапа благоустройства. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.
Оттепель начнется в Москве с воскресенья, 17 декабря. О погодных условиях рассказали в Гидрометцентре.