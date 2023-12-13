Собянин утвердил планировку трех территорий для строительства домов по реновации

В столице утвердили планировку трех территорий в районах Зюзино, Москворечье-Сабурово и Ярославском. О реализации программы реновации в телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Как отметил мэр, в этих районах столицы появятся современные кварталы с инфраструктурой. Так, образовательные организации на 450 учеников построят в районах Москворечье-Сабурово и Ярославском. В последнем возведут еще и детский сад на 200 мест.

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