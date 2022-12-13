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13 декабря, 16:30

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Собянин одобрил проекты строительства семи объектов различного назначения

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Сергей Собянин сообщил, что в разных районах Москвы построят семь новых объектов. По словам мэра, их возведут в рамках городской программы по созданию новых рабочих мест.

Два объекта образования появятся в районах Южнопортовый и Филевский Парк, два офисных центра – в поселении Внуковское, еще один – в Раменках, два промышленных комплекса – в Зеленограде в районе Савелки. Эти объекты дадут Москве порядка 15,5 тысячи рабочих мест.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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