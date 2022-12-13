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13 декабря, 15:00

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Собянин наградил лауреатов конкурса "Московская реставрация"

Собянин наградил лауреатов конкурса "Московская реставрация"

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В Москве наградили лауреатов конкурса правительства Москвы на лучший проект в области сохранения и популяризации объектов культурного наследия "Московская реставрация – 2022". Цель конкурса – развивать традиции московской школы реставрации и привлекать внимание общества к памятникам истории и культуры.

В этом году на конкурс поступило 82 заявки по 42-м объектам. Среди них есть такие памятники, как Усадьба Яковлева на Тверском бульваре, павильон ВДНХ № 5 "Физика" и другие.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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