Собянин наградил лауреатов конкурса "Московская реставрация"

В Москве наградили лауреатов конкурса правительства Москвы на лучший проект в области сохранения и популяризации объектов культурного наследия "Московская реставрация – 2022". Цель конкурса – развивать традиции московской школы реставрации и привлекать внимание общества к памятникам истории и культуры.

В этом году на конкурс поступило 82 заявки по 42-м объектам. Среди них есть такие памятники, как Усадьба Яковлева на Тверском бульваре, павильон ВДНХ № 5 "Физика" и другие.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.