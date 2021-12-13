Собянин открыл новый корпус центра паллиативной помощи в Москве

Сергей Собянин открыл новый корпус Московского многопрофильного центра паллиативной помощи. Здание расположено на улице Двинцев.

"Тот корпус сейчас освободим до конца в следующем году и сделаем тоже реконструкцию, чтобы он был не хуже этого. Постепенно, корпус за корпусом, и будет создана вообще новая система паллиативной помощи в Москве: и медицинского, и сестринского ухода. Одна из лучших в мире будет", – сказал Собянин.

Кроме того, ближайшее время завершится ремонт еще четырех корпусов, в которых создадут первые в Москве отделения сестринского ухода для пациентов, нуждающихся в круглосуточном наблюдении. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.