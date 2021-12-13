Собянин рассказал об открытии катков в Москве

С первыми настоящими морозами москвичи пошли на катки. О самых интересных площадках рассказал на своем сайте Сергей Собянин.

Самая большая ледовая площадка – больше 20 тысяч квадратных метров – на ВДНХ. Там залита почти вся Главная аллея, площади у фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок".

Катку в Парке Горького в этом году исполнилось 90 лет. В этом сезоне он получил название "Зеркальный" – именно так его называли до 60-х годов прошлого века.

Впервые открыт каток на фестивальной площадке на улице Теплый Стан. Там для оформления выбрали яркий и многоцветный купеческий стиль. Кроме того, сразу три ледовых площадки открыли в новом парке "Яуза".

По словам мэра, катки есть в каждом районе. Также, если не подведет погода, всю зиму будут работать более тысячи хоккейных коробок во дворах и на школьных стадионах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.