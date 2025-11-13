Форма поиска по сайту

13 ноября, 16:30

Мэр Москвы

Собянин: связка между МСД и улицей Академика Королева будет готова в 2026 году

Связка между МСД и улицей Академика Королева будет готова в 2026 году, рассказал Сергей Собянин. На данный момент строительство новой магистрали через МЦД-3 завершено почти наполовину.

Мэр города отметил, что трассу возводят в сложных условиях, потому что она связана с другими масштабными проектами – строительством высокоскоростной железнодорожной магистрали "Москва – Санкт-Петербург" и развитием транспортного хаба "Петровско-Разумовская". Светофоров на дороге не будет. Время поездок сократится в среднем на 20 минут.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

