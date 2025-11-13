Собянин: с МСД появится прямой выезд на улицу Академика Королева

Новая магистраль через МЦД-3 готова почти на 50%. Она свяжет Московский скоростной диаметр и улицу Академика Королева. Строительство дороги осмотрел Сергей Собянин.

Как отметил мэр, трассу возводят в сложных условиях, потому что она связана с другими масштабными проектами – строительством высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург и развитием транспортного хаба "Петровско-Разумовская".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.