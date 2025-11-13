Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 ноября, 14:15

Мэр Москвы

Собянин: с МСД появится прямой выезд на улицу Академика Королева

Собянин: с МСД появится прямой выезд на улицу Академика Королева

Собянин присвоил статус промышленного комплекса двум московским предприятиям

Собянин: количество школ с предпринимательскими классами выросло с 44 до 223

Мэр Москвы: первый трамвайный диаметр запущен в столице

Сергей Собянин: в Москве запущен первый трамвайный диаметр

Сергей Собянин объявил о запуске первого Московского трамвайного диаметра

Собянин: несколько крупных объектов благоустроили в этом году на севере Москвы

Мэр Москвы: в Кунцеве появится современный многофункциональный комплекс

Собянин: в Царицыне будет реализован проект комплексного развития территорий

Собянин: уничтожен беспилотник, летевший к столице

Новая магистраль через МЦД-3 готова почти на 50%. Она свяжет Московский скоростной диаметр и улицу Академика Королева. Строительство дороги осмотрел Сергей Собянин.

Как отметил мэр, трассу возводят в сложных условиях, потому что она связана с другими масштабными проектами – строительством высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург и развитием транспортного хаба "Петровско-Разумовская".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквытранспортстроительствогородвидеоМаксим ШаманинАлина Гилева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика