13 ноября, 11:30

Мэр Москвы

Собянин присвоил статус промышленного комплекса двум московским предприятиям

Собянин присвоил статус промышленного комплекса двум московским предприятиям

Статус промышленного комплекса получили еще два столичных предприятия – концерн "Автоматика" и Центральный научно-исследовательский институт автоматики и гидравлики. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

По словам мэра, концерн "Автоматика" занимается разработкой систем и комплексов по защите информации. В частности, там создают системы автоматизированного управления и IТ-решения для разных отраслей экономики. С 2014 года это предприятие входит в состав "Ростеха".

Центральный научно-исследовательский институт автоматики и гидравлики – один из ведущих в оборонно-промышленном комплексе страны. Среди его разработок – рулевые приводы ракет-носителей и космических аппаратов. Он входит в состав дочерней компании "Ростеха".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

