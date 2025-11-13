Собянин присвоил статус промышленного комплекса двум московским предприятиям

Статус промышленного комплекса получили еще два столичных предприятия – концерн "Автоматика" и Центральный научно-исследовательский институт автоматики и гидравлики. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

По словам мэра, концерн "Автоматика" занимается разработкой систем и комплексов по защите информации. В частности, там создают системы автоматизированного управления и IТ-решения для разных отраслей экономики. С 2014 года это предприятие входит в состав "Ростеха".

Центральный научно-исследовательский институт автоматики и гидравлики – один из ведущих в оборонно-промышленном комплексе страны. Среди его разработок – рулевые приводы ракет-носителей и космических аппаратов. Он входит в состав дочерней компании "Ростеха".

