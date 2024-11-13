Новости часа: мэр Москвы принял решение о реорганизации трех участков по программе КРТ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин подписал постановления о комплексном развитии трех территорий общей площадью 15,38 гектара в различных районах Москвы.

В перечень территорий, где планируется строительство жилых комплексов для переселения по программе реновации, включены 22 новые площадки. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

С 19 по 20 ноября в Москве состоятся Дни культуры Королевства Бахрейн. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры РФ.

