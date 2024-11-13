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13 ноября, 21:50

Новости

Новости часа: мэр Москвы принял решение о реорганизации трех участков по программе КРТ

Новости часа: мэр Москвы принял решение о реорганизации трех участков по программе КРТ

Мэр Москвы открыл уникальную инновационную школу в "Сколкове"

Новости часа: в программу реновации включены 22 новые площадки

Собянин: школа "Сколка" ориентирована на получение практических навыков

Новости часа: Собянин принял решение о возможности оставлять сезонные веранды на зиму

Новости часа: археологи передадут в музеи 600 артефактов, найденных на Тверской улице

Новости часа: Собянин принял решение о возможности оставлять сезонные веранды на зиму

Мэр Москвы открыл уникальную инновационную школу в "Сколкове"

Новости часа: Сергей Собянин открыл новую школу в инновационном центре "Сколково"

Сергей Собянин открыл уникальную школу "Сколка"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин подписал постановления о комплексном развитии трех территорий общей площадью 15,38 гектара в различных районах Москвы.

В перечень территорий, где планируется строительство жилых комплексов для переселения по программе реновации, включены 22 новые площадки. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

С 19 по 20 ноября в Москве состоятся Дни культуры Королевства Бахрейн. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры РФ.

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