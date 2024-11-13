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Новости

Новости

13 ноября, 18:00

Новости

Новости часа: археологи передадут в музеи 600 артефактов, найденных на Тверской улице

Новости часа: археологи передадут в музеи 600 артефактов, найденных на Тверской улице

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Новости часа: археологи передадут в музеи 600 артефактов, найденных на Тверской улице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Порядка 600 артефактов, найденных на Тверской улице, передадут в музейный фонд. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Два логистических комплекса построят в Краснопахорском районе ТиНАО, передает портал мэра и правительства столицы.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в Москве к выходным вернется к октябрьским показателям.

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