Новости часа: археологи передадут в музеи 600 артефактов, найденных на Тверской улице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Порядка 600 артефактов, найденных на Тверской улице, передадут в музейный фонд. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Два логистических комплекса построят в Краснопахорском районе ТиНАО, передает портал мэра и правительства столицы.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в Москве к выходным вернется к октябрьским показателям.