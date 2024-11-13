Новости часа: Сергей Собянин включил в программу реновации 22 новые площадки

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Еще более 20 площадок включили в программу реновации в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Участники московской "Академии инноваторов" привлекли более 300 миллионов рублей инвестиций, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Москвичей приглашают отметить день рождения Деда Мороза, проинформировал портал мэра и правительства Москвы.