13 ноября, 13:00Новости
Новости часа: Сергей Собянин включил в программу реновации 22 новые площадки
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Еще более 20 площадок включили в программу реновации в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Участники московской "Академии инноваторов" привлекли более 300 миллионов рублей инвестиций, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
Москвичей приглашают отметить день рождения Деда Мороза, проинформировал портал мэра и правительства Москвы.