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Новости

Новости

13 ноября, 13:00

Новости

Новости часа: Сергей Собянин включил в программу реновации 22 новые площадки

Новости часа: Сергей Собянин включил в программу реновации 22 новые площадки

Новости часа: археологи передадут в музеи 600 артефактов, найденных на Тверской улице

В программу реновации включены 22 новые площадки

Собянин: археологи передадут в музеи 600 артефактов, найденных на Тверской улице

Новости часа: платформа "Электронный дом" помогла москвичам решить 900 тыс вопросов

Новости часа: москвичи решили 900 тысяч вопросов через платформу "Электронный дом"

Новости часа: 900 тысяч вопросов решили москвичи благодаря платформе "Электронный дом"

Платформа "Электронный дом" помогла решить 900 тысяч вопросов

Сергей Собянин рассказал, как платформа "Электронный дом" помогает москвичам

Собянин: московские ученые разработали уже 10 уникальных медицинских фантомов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Еще более 20 площадок включили в программу реновации в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Участники московской "Академии инноваторов" привлекли более 300 миллионов рублей инвестиций, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Москвичей приглашают отметить день рождения Деда Мороза, проинформировал портал мэра и правительства Москвы.

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