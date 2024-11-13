13 ноября, 00:00Новости
Новости часа: платформа "Электронный дом" помогла москвичам решить 900 тыс вопросов
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Платформа "Электронный дом" помогла москвичам решить 900 тысяч вопросов, связанных с жизнью в домах. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Столичный прокат запустил сервис хранения велосипедов зимой, заявил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Подсветка путей появилась на станции метро "Полежаевская", проинформировал Дептранс.