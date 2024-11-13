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13 ноября, 00:00

Новости

Новости часа: платформа "Электронный дом" помогла москвичам решить 900 тыс вопросов

Новости часа: платформа "Электронный дом" помогла москвичам решить 900 тыс вопросов

Новости часа: москвичи решили 900 тысяч вопросов через платформу "Электронный дом"

Новости часа: 900 тысяч вопросов решили москвичи благодаря платформе "Электронный дом"

Платформа "Электронный дом" помогла решить 900 тысяч вопросов

Сергей Собянин рассказал, как платформа "Электронный дом" помогает москвичам

Собянин: московские ученые разработали уже 10 уникальных медицинских фантомов

Новости часа: московские ученые разработали 10 уникальных моделей органов человека

Новости часа: новые сервисы появятся в столичном Центре ИИ в градостроительстве

Новости часа: более 130 гектаров земли в ТиНАО получили инвесторы с начала года

Новости часа: город стимулирует создание рабочих мест для москвичей в ТиНАО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Платформа "Электронный дом" помогла москвичам решить 900 тысяч вопросов, связанных с жизнью в домах. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Столичный прокат запустил сервис хранения велосипедов зимой, заявил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Подсветка путей появилась на станции метро "Полежаевская", проинформировал Дептранс.

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