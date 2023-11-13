13 ноября, 20:00Новости
Собянин сообщил о проведении в метро Москвы более 50 культурных мероприятий за 10 лет
В столичном метро за 10 лет провели более 50 масштабных культурных мероприятий. Об этом сообщил в блоге мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, в подземке проводят концерты, кинопоказы, шоу, творческие встречи и модные мероприятия.
Новый комплекс зданий онкологической больницы № 62, расположенный на территории инновационного центра "Сколково", будет открыт в 2025 году. В его составе будет открыто сразу два современных корпуса общей площадью более 60 тысяч квадратных метров.
Столичный наземный транспорт начали подготавливать к зиме. Сезонную проверку уже прошли более 1,2 тысячи электробусов и свыше 5 тысяч автобусов. В них протестировали работу систем отопления и климат-контроля, осмотрели уплотнители дверей, окон и люков.
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