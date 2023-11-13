Новости часа: Собянин осмотрел ход строительства школы на 825 учеников в "Сколкове"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В центре "Сколково" строится международная гимназия на 825 учеников. Ход строительства осмотрел Сергей Собянин.

Почти 2,2 миллиона поездок совершено на электробусах парка "Красная Пахра" с момента его открытия. Об этом сообщает Дептранс Москвы.

В Международном студенческом фестивале ВГИК участвуют 46 стран. Об этом заявил генеральный продюсер фестиваля Федор Попов.