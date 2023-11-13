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Новости

13 ноября, 20:00

Транспорт

Новости часа: Собянин осмотрел ход строительства школы на 825 учеников в "Сколкове"

Новости часа: Собянин осмотрел ход строительства школы на 825 учеников в "Сколкове"

Собянин: объем промышленного производства Москвы растет за счет поддержки города

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве новых корпусов онкобольницы № 62

Собянин осмотрел ход строительства школы на 825 учеников в "Сколкове"

Собянин рассказал о строительстве в "Сколкове" новых корпусов онкобольницы № 62

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве новых корпусов онкобольницы № 62

Собянин: объем промышленного производства Москвы растет за счет поддержки города

Собянин рассказал о строительстве в Сколково новых корпусов онкобольницы № 62

Новости часа: более 50 крупных культурных мероприятий прошло в метро Москвы за 10 лет

Новости часа: более 94% сирот в Москве нашли приемные семьи – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В центре "Сколково" строится международная гимназия на 825 учеников. Ход строительства осмотрел Сергей Собянин.

Почти 2,2 миллиона поездок совершено на электробусах парка "Красная Пахра" с момента его открытия. Об этом сообщает Дептранс Москвы.

В Международном студенческом фестивале ВГИК участвуют 46 стран. Об этом заявил генеральный продюсер фестиваля Федор Попов.

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