13 ноября, 20:00Транспорт
Новости часа: Собянин осмотрел ход строительства школы на 825 учеников в "Сколкове"
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В центре "Сколково" строится международная гимназия на 825 учеников. Ход строительства осмотрел Сергей Собянин.
Почти 2,2 миллиона поездок совершено на электробусах парка "Красная Пахра" с момента его открытия. Об этом сообщает Дептранс Москвы.
В Международном студенческом фестивале ВГИК участвуют 46 стран. Об этом заявил генеральный продюсер фестиваля Федор Попов.