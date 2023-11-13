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Новости

13 ноября, 19:00

Общество

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве новых корпусов онкобольницы № 62

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве новых корпусов онкобольницы № 62

Собянин осмотрел ход строительства школы на 825 учеников в "Сколкове"

Собянин рассказал о строительстве в "Сколкове" новых корпусов онкобольницы № 62

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве новых корпусов онкобольницы № 62

Собянин: объем промышленного производства Москвы растет за счет поддержки города

Собянин рассказал о строительстве в Сколково новых корпусов онкобольницы № 62

Новости часа: более 50 крупных культурных мероприятий прошло в метро Москвы за 10 лет

Новости часа: более 94% сирот в Москве нашли приемные семьи – Собянин

Более 94% сирот в Москве нашли приемные семьи – Собянин

Собянин рассказал о культурных мероприятиях в московском метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Лечебно-диагностический комплекс онкологической больницы в "Сколкове" планируют открыть в 2025 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Кузьминках с начала программы реновации снесли 10 старых домов. Об этом сообщили в департаменте строительства Москвы.

С четверга, 16 ноября, в Москву придет зима, дневные температуры станут отрицательными. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

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