Новости часа: Собянин рассказал о строительстве новых корпусов онкобольницы № 62

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Лечебно-диагностический комплекс онкологической больницы в "Сколкове" планируют открыть в 2025 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Кузьминках с начала программы реновации снесли 10 старых домов. Об этом сообщили в департаменте строительства Москвы.

С четверга, 16 ноября, в Москву придет зима, дневные температуры станут отрицательными. Об этом сообщили в Гидрометцентре.