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13 ноября, 18:30

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Собянин осмотрел ход строительства школы на 825 учеников в "Сколкове"

Собянин осмотрел ход строительства школы на 825 учеников в "Сколкове"

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На территории инновационного центра "Сколково" появится школа "Сколка" на 825 учеников, ее построят за счет инвесторов. Ход строительства осмотрел Сергей Собянин.

В трехэтажном здании площадью 18 тысяч квадратных метров создадут комфортную и безопасную образовательную среду. На прилегающей территории организуют всесезонную спортивно-рекреационную зону. Образовательная модель будущей школы ориентирована на формирование у учеников прикладных знаний в сфере искусственного интеллекта и информационных технологий, креативных индустрий, биотехнологий и освоения космоса.

Школа готова на 65%. Завершить строительство планируют в апреле 2024 года – это на 15 месяцев раньше запланированного срока. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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