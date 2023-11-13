Собянин осмотрел ход строительства школы на 825 учеников в "Сколкове"

На территории инновационного центра "Сколково" появится школа "Сколка" на 825 учеников, ее построят за счет инвесторов. Ход строительства осмотрел Сергей Собянин.

В трехэтажном здании площадью 18 тысяч квадратных метров создадут комфортную и безопасную образовательную среду. На прилегающей территории организуют всесезонную спортивно-рекреационную зону. Образовательная модель будущей школы ориентирована на формирование у учеников прикладных знаний в сфере искусственного интеллекта и информационных технологий, креативных индустрий, биотехнологий и освоения космоса.

Школа готова на 65%. Завершить строительство планируют в апреле 2024 года – это на 15 месяцев раньше запланированного срока. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.