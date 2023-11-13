Собянин рассказал о строительстве в Сколково новых корпусов онкобольницы № 62

Новый лечебно-диагностический комплекс онкобольницы № 62 строят в Сколкове. Сергей Собянин назвал сроки завершения работ – 2025 год.

Мэр столицы посетил строительную площадку ведущей онкоклиники Москвы. Там появятся принципиально новые возможности, чтобы можно было оказывать помощь по всему профильному спектру. Больница станет ближе и удобнее для пациентов. Открыть планируют два современных комплекса общей площадью более 60 тысяч "квадратов".

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