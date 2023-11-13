Новости часа: более 50 крупных культурных мероприятий прошло в метро Москвы за 10 лет

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 50 крупных культурных мероприятий прошло в метро Москвы за 10 лет. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Москва в 2023 году предоставила под масштабные инвестпроекты более 140 гектаров земли. Об этом заявил заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

Зима в столице начнется к выходным, 18–19 ноября. О погодных условиях предупредил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.