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13 ноября, 15:45

Общество

Новости часа: более 50 крупных культурных мероприятий прошло в метро Москвы за 10 лет

Новости часа: более 50 крупных культурных мероприятий прошло в метро Москвы за 10 лет

Новости часа: более 94% сирот в Москве нашли приемные семьи – Собянин

Более 94% сирот в Москве нашли приемные семьи – Собянин

Собянин рассказал о культурных мероприятиях в московском метро

Собянин сообщил о росте объема промпроизводства в Москве более чем на 15%

Новости часа: Собянин рассказал, как метро стало новой культурной площадкой Москвы

Собянин: объем промышленного производства Москвы растет за счет поддержки города

Новости часа: Собянин рассказал о культурных мероприятиях в московском метро

Собянин рассказал о культурных мероприятиях в московском метро

Собянин сообщил о росте объема промпроизводства в Москве более чем на 15%

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 50 крупных культурных мероприятий прошло в метро Москвы за 10 лет. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Москва в 2023 году предоставила под масштабные инвестпроекты более 140 гектаров земли. Об этом заявил заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

Зима в столице начнется к выходным, 18–19 ноября. О погодных условиях предупредил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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