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13 ноября, 15:00

Общество

Новости часа: более 94% сирот в Москве нашли приемные семьи – Собянин

Новости часа: более 94% сирот в Москве нашли приемные семьи – Собянин

Более 94% сирот в Москве нашли приемные семьи – Собянин

Собянин рассказал о культурных мероприятиях в московском метро

Собянин сообщил о росте объема промпроизводства в Москве более чем на 15%

Новости часа: Собянин рассказал, как метро стало новой культурной площадкой Москвы

Собянин: объем промышленного производства Москвы растет за счет поддержки города

Новости часа: Собянин рассказал о культурных мероприятиях в московском метро

Собянин рассказал о культурных мероприятиях в московском метро

Собянин сообщил о росте объема промпроизводства в Москве более чем на 15%

Собянин рассказал, как Москва помогает семьям с приемными детьми

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 94% московских сирот нашли приемные семьи. Сергей Собянин отметил, что только в 2023 году новый дом обрели 760 ребят, в том числе с особенностями развития.

Большинство клинических исследований лекарств организовали при поддержке правительства Москвы. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Около 40% месячной нормы осадков выпало в Москве и Подмосковье за сутки. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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