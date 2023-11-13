Новости часа: более 94% сирот в Москве нашли приемные семьи – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 94% московских сирот нашли приемные семьи. Сергей Собянин отметил, что только в 2023 году новый дом обрели 760 ребят, в том числе с особенностями развития.

Большинство клинических исследований лекарств организовали при поддержке правительства Москвы. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Около 40% месячной нормы осадков выпало в Москве и Подмосковье за сутки. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.