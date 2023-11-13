Собянин рассказал о культурных мероприятиях в московском метро

Тысячи москвичей стали участниками крупных культурных событий в московском метро, за 10 лет их было более пятидесяти. Об этом в своем блоге сообщил Сергей Собянин. Он отметил, что в последние годы метрополитен активно осваивают представители разных культурных сфер.

В 2023 году на "Арбатской" можно было послушать российские рок-хиты и посмотреть выступление шоу-балета "Тодес". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.