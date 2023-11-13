Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 ноября, 14:30

Культура

Собянин рассказал о культурных мероприятиях в московском метро

Собянин рассказал о культурных мероприятиях в московском метро

Собянин сообщил о росте объема промпроизводства в Москве более чем на 15%

Новости часа: Собянин рассказал, как метро стало новой культурной площадкой Москвы

Собянин: объем промышленного производства Москвы растет за счет поддержки города

Новости часа: Собянин рассказал о культурных мероприятиях в московском метро

Собянин рассказал о культурных мероприятиях в московском метро

Собянин сообщил о росте объема промпроизводства в Москве более чем на 15%

Собянин рассказал, как Москва помогает семьям с приемными детьми

Собянин сообщил о начале реставрации 22 скульптур Ленинской библиотеки

Собянин рассказал об обновлении зданий поисково-спасательных станций Москвы на воде

Тысячи москвичей стали участниками крупных культурных событий в московском метро, за 10 лет их было более пятидесяти. Об этом в своем блоге сообщил Сергей Собянин. Он отметил, что в последние годы метрополитен активно осваивают представители разных культурных сфер.

В 2023 году на "Арбатской" можно было послушать российские рок-хиты и посмотреть выступление шоу-балета "Тодес". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквытранспортметрокультуравидеоАлина ГилеваСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика