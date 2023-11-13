Новости часа: Собянин рассказал, как метро стало новой культурной площадкой Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московский метрополитен стал важным культурным пространством столицы, сообщил Сергей Собянин. По словам мэра, более 50 крупных культурных мероприятий прошло в метро Москвы за 10 лет.

Почти 2,5 тысячи москвичей начали переезд по реновации в октябре. Об этом рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев.

В Москве наступила климатическая зима. Об этом сообщили синоптики.