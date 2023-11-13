13 ноября, 12:45Экономика
Собянин: объем промышленного производства Москвы растет за счет поддержки города
Объем производства в Москве с января по сентябрь 2023 года вырос больше чем на 15%. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.
Мэр отметил, что на данный момент в городе эффективно работают свыше четырех тысяч производственных площадок. Среди доступных мер поддержки от города – отсрочка и снижение ставок по аренде, гранты, налоговые послабления и другое.
Известно, что лидируют производители одежды, электрооборудования и лекарств. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.