Собянин: объем промышленного производства Москвы растет за счет поддержки города

Объем производства в Москве с января по сентябрь 2023 года вырос больше чем на 15%. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

Мэр отметил, что на данный момент в городе эффективно работают свыше четырех тысяч производственных площадок. Среди доступных мер поддержки от города – отсрочка и снижение ставок по аренде, гранты, налоговые послабления и другое.

Известно, что лидируют производители одежды, электрооборудования и лекарств. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.