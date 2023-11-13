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13 ноября, 12:45

Экономика

Собянин: объем промышленного производства Москвы растет за счет поддержки города

Собянин: объем промышленного производства Москвы растет за счет поддержки города

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Объем производства в Москве с января по сентябрь 2023 года вырос больше чем на 15%. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

Мэр отметил, что на данный момент в городе эффективно работают свыше четырех тысяч производственных площадок. Среди доступных мер поддержки от города – отсрочка и снижение ставок по аренде, гранты, налоговые послабления и другое.

Известно, что лидируют производители одежды, электрооборудования и лекарств. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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