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13 ноября, 11:45

Культура

Собянин рассказал о культурных мероприятиях в московском метро

Собянин рассказал о культурных мероприятиях в московском метро

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Тысячи москвичей стали участниками крупных культурных событий в московском метро – за 10 лет их было более пятидесяти. Об этом в своем блоге сообщил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что в последние годы метрополитен активно осваивают представители разных культурных сфер. Например, в 2023 году на станции метро "Арбатская" можно было послушать российские рок-хиты, а также посмотреть выступление шоу-балета "Тодес".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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