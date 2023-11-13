Собянин рассказал о культурных мероприятиях в московском метро

Тысячи москвичей стали участниками крупных культурных событий в московском метро – за 10 лет их было более пятидесяти. Об этом в своем блоге сообщил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что в последние годы метрополитен активно осваивают представители разных культурных сфер. Например, в 2023 году на станции метро "Арбатская" можно было послушать российские рок-хиты, а также посмотреть выступление шоу-балета "Тодес".

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