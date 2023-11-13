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13 ноября, 07:45

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Собянин сообщил о начале реставрации 22 скульптур Ленинской библиотеки

Собянин сообщил о начале реставрации 22 скульптур Ленинской библиотеки

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Сергей Собянин сообщил о начале реставрации 22 скульптур Ленинской библиотеки

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Сергей Собянин сообщил о начале реставрации 22 скульптур Ленинской библиотеки

Специалисты приступили к реставрации скульптур на парапетах корпусов Библиотеки имени Ленина. Всего отреставрируют 22 фигуры. Об этом рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

В планах – закончить работы в ближайшие полгода. Скульптурный ряд из трехметровых фигур – одна из главных визитных карточек здания, но на них появились глубокие трещины и сколы, часть элементов утрачена.

Вокруг статуй установили мобильные отапливаемые мастерские, и в каждой работает свой мастер. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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