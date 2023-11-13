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13 ноября, 07:30

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Собянин рассказал об обновлении зданий поисково-спасательных станций Москвы на воде

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Поисково-спасательные станции "Борисовская" и "Кузьминки" на берегах московских прудов обновили. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Вместо устаревших построек возвели современные двухэтажные. В них есть все необходимое для дежурства спасателей и помощи пострадавшим.

Работа ведется круглосуточно, всего в городской поисково-спасательной службе на водных объектах трудятся больше 500 специалистов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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