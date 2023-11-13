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13 ноября, 07:15

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Собянин: годовой план по строительству дорог в Москве выполнили досрочно

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Строительство дорог в столице идет с заметным опережением графика, и все, что планировали сделать в 2023 году, уже завершили. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр отметил, что с начала 2023 года в городе завершили работу над Московским скоростным диаметром, а также открыли движение по проспекту Багратиона и дороге, связывающей Варшавское и Калужское шоссе.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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