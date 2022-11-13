Собянин рассказал о благоустройстве территории перед Павелецким вокзалом

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Перед Павелецким вокзалом в столице выполнили реконструкцию трамвайных путей, перенесли их ближе к вокзалу, а также изменили схему движения. Площадь вокзала теперь украшает ландшафтный парк с фонтаном и амфитеатром, рассказал Сергей Собянин.

По его словам, в этом году также обновили и расположенные рядом Дубининскую, Кожевническую, Новокузнецкую улицы и Даниловский Вал.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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