Собянин рассказал о благоустройстве территории перед Павелецким вокзалом

Перед Павелецким вокзалом в столице выполнили реконструкцию трамвайных путей, перенесли их ближе к вокзалу, а также изменили схему движения. Площадь вокзала теперь украшает ландшафтный парк с фонтаном и амфитеатром, рассказал Сергей Собянин.

По его словам, в этом году также обновили и расположенные рядом Дубининскую, Кожевническую, Новокузнецкую улицы и Даниловский Вал.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.