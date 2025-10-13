Форма поиска по сайту

13 октября, 22:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал о новом Дворце бракосочетаний в районе Митино

В новом Дворце бракосочетаний в районе Митино смогут проводить более 8 тысяч свадебных церемоний в год, рассказал Сергей Собянин во время его открытия.

О строительстве дворца просили местные жители. Интерьеры здания выполнены по индивидуальному дизайнерскому проекту. Для торжественной регистрации будут использоваться два зала, каждый из которых может принять до 50 гостей одновременно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

