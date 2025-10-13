Собянин рассказал о создании доступной высокотехнологичной медицины в Москве

В Москве продолжают создавать систему доступной высокотехнологичной медицины, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. Мэр отметил, что такую помощь оказывают более 30 медучреждений.

Среди основных направлений – офтальмология, нейрохирургия, а также лечение онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. За первые 6 месяцев 2025 года по полису ОМС в столице провели почти 60 тысяч высокотехнологичных операций.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.