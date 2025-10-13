Форма поиска по сайту

13 октября, 10:45

Собянин рассказал о реставрации павильона № 62 "Охрана природы" на ВДНХ

На ВДНХ стартовала реставрация фасадов и кровли павильона № 62 "Охрана природы". Об этом своем канале в мессенджере MAX рассказал Сергей Собянин.

Здание считается объектом культурного наследия федерального значения. Его построили в 1954 году. Реставраторы вернут павильону исторический облик. Особое внимание планируется уделить фасаду из стеклянных блоков. Также специалисты восстановят утраченные элементы декора, отреставрируют декоративную мозаику и вернут фасадам исторический цвет.

