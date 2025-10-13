Собянин рассказал, как город поддерживает участников конкурса "Новатор Москвы"

Уже более 16 тысяч ученых, изобретателей и предпринимателей приняли участие в городском конкурсе "Новатор Москвы", сообщил Сергей Собянин в своем личном блоге.

За 6 лет конкурс стал ключевой мерой поддержки технологического столичного предпринимательства. Его призовой фонд составил 120 миллионов рублей. Кроме финансовой поддержки, участники получают доступ к городской инфраструктуре и возможности для внедрения разработок, а также могут рассчитывать на профессиональную помощь в поиске инвесторов и поддержку в привлечении первых клиентов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.