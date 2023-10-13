Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 13 октября

Сергей Собянин в своем личном блоге подвел итоги благоустройства студенческого квартала МГТУ имени Баумана. Масштабные работы охватили сразу 14 улиц и общественных пространств. Как рассказал мэр, в первую очередь обновили ливневую канализацию, в системе водостока проложили почти 300 метров труб.

17 новых станций метро построят в Москве до 2026 года. Появятся первые участки Троицкой и Рублево-Архангельской линий. Начнется строительство Бирюлевской линии.



Повышенный тариф на дачных направлениях трассы М-11 "Нева" отменят в понедельник, 16 октября. Снизят стоимость проезда для легковых машин первой категории в пиковые часы по пятницам и выходным дням.

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