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Новости

13 октября, 21:00

Город

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 13 октября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 13 октября

Мэр утвердил проект планировки будущего вокзала ВСМ Москва – Санкт-Петербург

Собянин: правительство Москвы одобрило проект бюджета на 2024–2026 годы

Собянин сообщил об утверждении Адресной инвестиционной программы на 2024–2026 годы

Собянин: 17 станций метро откроют в Москве до 2026 года

Новости часа: Москва вводит еще одну меру поддержки городских инноваторов

Новости часа: 14 улиц и перекрестков благоустроили у МГТУ имени Баумана

Собянин сообщил о завершении благоустройства студенческого квартала МГТУ имени Баумана

Новости часа: инвесторы построят 56 социальных объектов по столичной программе

Новости часа: Собянин рассказал о новой мере поддержки инноваторов Москвы

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 13 октября

Сергей Собянин в своем личном блоге подвел итоги благоустройства студенческого квартала МГТУ имени Баумана. Масштабные работы охватили сразу 14 улиц и общественных пространств. Как рассказал мэр, в первую очередь обновили ливневую канализацию, в системе водостока проложили почти 300 метров труб.

17 новых станций метро построят в Москве до 2026 года. Появятся первые участки Троицкой и Рублево-Архангельской линий. Начнется строительство Бирюлевской линии.

Повышенный тариф на дачных направлениях трассы М-11 "Нева" отменят в понедельник, 16 октября. Снизят стоимость проезда для легковых машин первой категории в пиковые часы по пятницам и выходным дням.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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