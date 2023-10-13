Новости часа: Москва вводит еще одну меру поддержки городских инноваторов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва вводит еще одну меру поддержки городских инноваторов. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 530 тысяч поездок совершили пассажиры на новых станциях Солнцевской линии метро за месяц. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.

Обновленная развязка на пересечении МКАД и Липецкой улицы разгрузила соседние магистрали на 17%. Таковы данные Дептранса.