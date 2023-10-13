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Новости

13 октября, 17:30

Экономика

Новости часа: Москва вводит еще одну меру поддержки городских инноваторов

Новости часа: Москва вводит еще одну меру поддержки городских инноваторов

Новости часа: 14 улиц и перекрестков благоустроили у МГТУ имени Баумана

Собянин сообщил о завершении благоустройства студенческого квартала МГТУ имени Баумана

Новости часа: инвесторы построят 56 социальных объектов по столичной программе

Новости часа: Собянин рассказал о новой мере поддержки инноваторов Москвы

Новости часа: Собянин рассказал о новой мере поддержки инноваторов Москвы

Собянин: 17 станций метро откроют в Москве до 2026 года

Новости часа: Собянин рассказал о субсидировании кредитов для бизнеса

Собянин: 17 станций метро откроют в Москве до 2026 года

Собянин рассказал о новой мере поддержки инноваторов Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва вводит еще одну меру поддержки городских инноваторов. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 530 тысяч поездок совершили пассажиры на новых станциях Солнцевской линии метро за месяц. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.

Обновленная развязка на пересечении МКАД и Липецкой улицы разгрузила соседние магистрали на 17%. Таковы данные Дептранса.

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