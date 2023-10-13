Новости часа: 14 улиц и перекрестков благоустроили у МГТУ имени Баумана

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 14 улиц и перекрестков благоустроили у МГТУ имени Баумана. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве на субботу, 14 октября, из-за грозы и порывистого ветра. Об этом сообщил Гидрометцентр.

К 16:30 столичный трафик оценивается в четыре балла. Вечером в центре ожидается до восьми баллов, отметил ЦОДД.