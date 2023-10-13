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13 октября, 16:30

Общество

Новости часа: 14 улиц и перекрестков благоустроили у МГТУ имени Баумана

Новости часа: 14 улиц и перекрестков благоустроили у МГТУ имени Баумана

Собянин сообщил о завершении благоустройства студенческого квартала МГТУ имени Баумана

Новости часа: инвесторы построят 56 социальных объектов по столичной программе

Новости часа: Собянин рассказал о новой мере поддержки инноваторов Москвы

Новости часа: Собянин рассказал о новой мере поддержки инноваторов Москвы

Собянин: 17 станций метро откроют в Москве до 2026 года

Новости часа: Собянин рассказал о субсидировании кредитов для бизнеса

Собянин: 17 станций метро откроют в Москве до 2026 года

Собянин рассказал о новой мере поддержки инноваторов Москвы

Новости часа: Собянин заявил о благоустройстве 14 улиц и переулков вблизи МГТУ им Баумана

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 14 улиц и перекрестков благоустроили у МГТУ имени Баумана. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве на субботу, 14 октября, из-за грозы и порывистого ветра. Об этом сообщил Гидрометцентр.

К 16:30 столичный трафик оценивается в четыре балла. Вечером в центре ожидается до восьми баллов, отметил ЦОДД.

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