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13 октября, 15:45

Общество

Новости часа: инвесторы построят 56 социальных объектов по столичной программе

Новости часа: инвесторы построят 56 социальных объектов по столичной программе

Новости часа: Собянин рассказал о новой мере поддержки инноваторов Москвы

Новости часа: Собянин рассказал о новой мере поддержки инноваторов Москвы

Собянин: 17 станций метро откроют в Москве до 2026 года

Новости часа: Собянин рассказал о субсидировании кредитов для бизнеса

Собянин: 17 станций метро откроют в Москве до 2026 года

Собянин рассказал о новой мере поддержки инноваторов Москвы

Новости часа: Собянин заявил о благоустройстве 14 улиц и переулков вблизи МГТУ им Баумана

Собянин: 17 станций метро откроют в Москве до 2026 года

Собянин: пешеходные зоны около МГТУ им Баумана расширили и озеленили

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Инвесторы построят 56 социальных объектов по городской программе. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Эпидемическая ситуация в Москве на данный момент оценивается как "абсолютно спокойная", отметил Роспотребнадзор.

"Аэроэкспресс" в выходные, 14 и 15 октября, отменит часть рейсов в Шереметьево. Об этом предупредила компания-перевозчик.

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