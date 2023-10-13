Новости часа: инвесторы построят 56 социальных объектов по столичной программе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Инвесторы построят 56 социальных объектов по городской программе. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Эпидемическая ситуация в Москве на данный момент оценивается как "абсолютно спокойная", отметил Роспотребнадзор.

"Аэроэкспресс" в выходные, 14 и 15 октября, отменит часть рейсов в Шереметьево. Об этом предупредила компания-перевозчик.