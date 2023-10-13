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Новости

13 октября, 15:30

Общество

Новости часа: Собянин рассказал о новой мере поддержки инноваторов Москвы

Новости часа: Собянин рассказал о новой мере поддержки инноваторов Москвы

Новости часа: Собянин рассказал о новой мере поддержки инноваторов Москвы

Собянин: 17 станций метро откроют в Москве до 2026 года

Новости часа: Собянин рассказал о субсидировании кредитов для бизнеса

Собянин: 17 станций метро откроют в Москве до 2026 года

Собянин рассказал о новой мере поддержки инноваторов Москвы

Новости часа: Собянин заявил о благоустройстве 14 улиц и переулков вблизи МГТУ им Баумана

Собянин: 17 станций метро откроют в Москве до 2026 года

Собянин: пешеходные зоны около МГТУ им Баумана расширили и озеленили

Новости часа: инвесторы построят 56 социальных объектов по столичной программе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Для московских инноваторов добавили еще одну меру поддержки от города, сообщил Сергей Собянин. Столица будет субсидировать кредиты для бизнеса под залог интеллектуальной собственности.

Уличное освещение и архитектурно-художественную подсветку в Москве перевели на зимний режим работы. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

Москва готова к возможному ухудшению эпидемической ситуации. Об этом заявили в управлении Роспотребнадзора по столице.

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