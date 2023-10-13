Новости часа: Собянин рассказал о новой мере поддержки инноваторов Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Для московских инноваторов добавили еще одну меру поддержки от города, сообщил Сергей Собянин. Столица будет субсидировать кредиты для бизнеса под залог интеллектуальной собственности.

Уличное освещение и архитектурно-художественную подсветку в Москве перевели на зимний режим работы. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

Москва готова к возможному ухудшению эпидемической ситуации. Об этом заявили в управлении Роспотребнадзора по столице.