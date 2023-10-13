Новости часа: Собянин рассказал о новой мере поддержки инноваторов Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Для московских инноваторов добавили еще одну меру поддержки от города, сообщил Сергей Собянин. Столица будет субсидировать кредиты для бизнеса под залог интеллектуальной собственности.

Асфальт отремонтировали на проспекте Мира, на участке от СВХ до улицы Сергея Эйзенштейна. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства.

Желтый уровень опасности из-за грозы и ветра объявили в Московском регионе на субботу, 14 октября. Об этом заявили в Гидрометцентре.

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