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Новости

13 октября, 14:30

Общество

Новости часа: Собянин рассказал о новой мере поддержки инноваторов Москвы

Новости часа: Собянин рассказал о новой мере поддержки инноваторов Москвы

Собянин: 17 станций метро откроют в Москве до 2026 года

Новости часа: Собянин рассказал о субсидировании кредитов для бизнеса

Собянин: 17 станций метро откроют в Москве до 2026 года

Собянин рассказал о новой мере поддержки инноваторов Москвы

Новости часа: Собянин заявил о благоустройстве 14 улиц и переулков вблизи МГТУ им Баумана

Собянин: 17 станций метро откроют в Москве до 2026 года

Собянин: пешеходные зоны около МГТУ им Баумана расширили и озеленили

Новости часа: инвесторы построят 56 социальных объектов по столичной программе

Собянин: 17 станций метро откроют в Москве до 2026 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Для московских инноваторов добавили еще одну меру поддержки от города, сообщил Сергей Собянин. Столица будет субсидировать кредиты для бизнеса под залог интеллектуальной собственности.

Асфальт отремонтировали на проспекте Мира, на участке от СВХ до улицы Сергея Эйзенштейна. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства.

Желтый уровень опасности из-за грозы и ветра объявили в Московском регионе на субботу, 14 октября. Об этом заявили в Гидрометцентре.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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