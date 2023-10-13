Собянин рассказал о новой мере поддержки инноваторов Москвы

Москва будет субсидировать кредиты для бизнеса под залог прав на интеллектуальную собственность. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Возможность оформить заем такого типа появилась весной. Город впервые будет помогать гасить проценты, закроют ключевую ставку Центробанка – 13% – и прибавят еще пять. В итоге максимальный размер конечной ставки по кредитным договорам составит 3,5% на срок до трех лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.