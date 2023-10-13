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13 октября, 13:15

Экономика

Собянин рассказал о новой мере поддержки инноваторов Москвы

Собянин рассказал о новой мере поддержки инноваторов Москвы

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Москва будет субсидировать кредиты для бизнеса под залог прав на интеллектуальную собственность. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Возможность оформить заем такого типа появилась весной. Город впервые будет помогать гасить проценты, закроют ключевую ставку Центробанка – 13% – и прибавят еще пять. В итоге максимальный размер конечной ставки по кредитным договорам составит 3,5% на срок до трех лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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