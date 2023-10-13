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Новости

13 октября, 12:30

Город

Новости часа: Собянин заявил о благоустройстве 14 улиц и переулков вблизи МГТУ им Баумана

Новости часа: Собянин заявил о благоустройстве 14 улиц и переулков вблизи МГТУ им Баумана

Собянин: 17 станций метро откроют в Москве до 2026 года

Собянин: пешеходные зоны около МГТУ им Баумана расширили и озеленили

Новости часа: инвесторы построят 56 социальных объектов по столичной программе

Собянин: 17 станций метро откроют в Москве до 2026 года

Собянин: инвесторы строят 56 соцобъектов по программе стимулирования создания рабочих мест

Сергей Собянин рассказал о благоустройстве 14 улиц в районе МГТУ им Баумана

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 12 октября

Новости часа: все программы поддержки предпринимателей в Москве продолжат в 2024 году

Новости часа: выбросы углекислого газа в Москве за 10 лет сократились в 2,3 раза

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве благоустроили 14 улиц и переулков в районе МГТУ имени Баумана, сообщил Сергей Собянин. Пешеходные зоны расширили и озеленили.

В столице 11 маршрутов наземного транспорта улучшили, чтобы было проще добираться до новых станций Солнцевской линии метро. Об этом рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Движение трамваев по Шаболовке перекроют с 14 октября. Об этом заявил Дептранс Москвы.

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