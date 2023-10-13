Новости часа: Собянин заявил о благоустройстве 14 улиц и переулков вблизи МГТУ им Баумана

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве благоустроили 14 улиц и переулков в районе МГТУ имени Баумана, сообщил Сергей Собянин. Пешеходные зоны расширили и озеленили.

В столице 11 маршрутов наземного транспорта улучшили, чтобы было проще добираться до новых станций Солнцевской линии метро. Об этом рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Движение трамваев по Шаболовке перекроют с 14 октября. Об этом заявил Дептранс Москвы.