13 октября, 12:30Город
Новости часа: Собянин заявил о благоустройстве 14 улиц и переулков вблизи МГТУ им Баумана
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве благоустроили 14 улиц и переулков в районе МГТУ имени Баумана, сообщил Сергей Собянин. Пешеходные зоны расширили и озеленили.
В столице 11 маршрутов наземного транспорта улучшили, чтобы было проще добираться до новых станций Солнцевской линии метро. Об этом рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.
Движение трамваев по Шаболовке перекроют с 14 октября. Об этом заявил Дептранс Москвы.