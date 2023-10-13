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Новости

13 октября, 11:30

Общество

Новости часа: инвесторы построят 56 социальных объектов по столичной программе

Новости часа: инвесторы построят 56 социальных объектов по столичной программе

Собянин: 17 станций метро откроют в Москве до 2026 года

Собянин: инвесторы строят 56 соцобъектов по программе стимулирования создания рабочих мест

Сергей Собянин рассказал о благоустройстве 14 улиц в районе МГТУ им Баумана

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 12 октября

Новости часа: все программы поддержки предпринимателей в Москве продолжат в 2024 году

Новости часа: выбросы углекислого газа в Москве за 10 лет сократились в 2,3 раза

Новости часа: более 250 тыс человек проехали на речных электросудах в Москве

Новости часа: все программы поддержки предпринимателей в Москве продолжат в 2024 году

Собянин: в 2024 году продолжим все программы поддержки предпринимателей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Инвесторы построят 56 социальных объектов по городской программе. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду возможно в Москве в течение 13 октября. Об этом предупредил комплекс городского хозяйства.

67 образовательных программ открыли для москвичей с особенностями здоровья. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

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