13 октября, 11:30Общество
Новости часа: инвесторы построят 56 социальных объектов по столичной программе
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Инвесторы построят 56 социальных объектов по городской программе. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду возможно в Москве в течение 13 октября. Об этом предупредил комплекс городского хозяйства.
67 образовательных программ открыли для москвичей с особенностями здоровья. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.