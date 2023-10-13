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13 октября, 08:00

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Сергей Собянин рассказал о благоустройстве 14 улиц в районе МГТУ им Баумана

Сергей Собянин рассказал о благоустройстве 14 улиц в районе МГТУ им Баумана

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 12 октября

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В Москве создали новые комфортные прогулочные зоны и современную инфраструктуру. Сергей Собянин в своем личном блоге подвел итоги благоустройства студенческого квартала МГТУ имени Баумана.

Масштабные работы охватили 14 улиц и общественных пространств. Как рассказал мэр столицы, в первую очередь обновили ливневую канализацию. Кроме того, расширили тротуары и установили 160 энергосберегающих фонарей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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