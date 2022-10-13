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Новости

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Общество

Новости часа: Собянин рассказал об увеличении количества станций метро в 2023 году

Новости часа: Собянин рассказал об увеличении количества станций метро в 2023 году

Собянин: адресно-инвестиционная программа 2023–2025 годов будет носить социальный характер

Собянин: бюджет Москвы на 2023 год будет социально ориентированным

Мэр Москвы сообщил об ускоренном переводе ежемесячной выплаты мобилизованных их семьям

Собянин заявил о сохранении социальной направленности бюджета Москвы в 2023 году

Собянин заявил о сохранении социальной направленности бюджета Москвы в 2023 году

Новости часа: Песков прокомментировал актуальность целей СВО на Украине

Собянин принял решение об индексации социальных выплат на 10% с 1 января 2023 года

Новости часа: получение родственниками выплат за мобилизованных в Москве

Собянин принял решение об индексации с 1 января социальных выплат на 10%

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин рассказал, что столичное метро станет больше на 14 станций в 2023 году.

Электрички через Крымский мост идут по учащенному графику, чтобы разгрузить паромную переправу. Об этом сообщили перевозчики.

В Совфеде предложили освободить от налогов выплаты мобилизованным от работодателей. Решение поможет получить призывникам больше денег, а также снимет с работодателя фактор в виде дополнительно отчисляемых сумм.

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