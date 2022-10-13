Новости часа: Собянин рассказал об увеличении количества станций метро в 2023 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин рассказал, что столичное метро станет больше на 14 станций в 2023 году.

Электрички через Крымский мост идут по учащенному графику, чтобы разгрузить паромную переправу. Об этом сообщили перевозчики.

В Совфеде предложили освободить от налогов выплаты мобилизованным от работодателей. Решение поможет получить призывникам больше денег, а также снимет с работодателя фактор в виде дополнительно отчисляемых сумм.