Москвичи завоевали 55% золотых медалей на национальном чемпионате WorldSkills – Собянин

Москвичи стали абсолютными чемпионами на Национальном чемпионате WorldSkills. Они завоевали больше половины золотых медалей, а всего привезли 236 наград. С успешным выступлением мастеров поздравил Сергей Собянин.

Мэр встретился с учащимися московских колледжей и школ – победителями и призерами 9-го Национального чемпионата "Молодые профессионалы", который проходит по стандартам WorldSkills, а также Чемпионата Европы по профессиональному мастерству EuroSkills.

Встреча прошла в технополисе "Москва" в Печатниках. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.