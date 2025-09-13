Форма поиска по сайту

13 сентября, 22:45

Мэр Москвы

Первый в мире цифровой кинетический объект появился в парке "Зарядье" в Москве

Первый в мире цифровой кинетический объект появился в парке "Зарядье" в столице, рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX. По его словам, медиапространство может динамически менять форму, рассказывая о достижениях Москвы и России.

Для этого используется 3D-графика и кинетическая инсталляция. Один из вариантов трансформера - матрешка - символ семьи и преемственности поколений, подчеркнул глава города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

мэр МосквыгородвидеоЕкатерина Ефимцева

