Первый в мире цифровой кинетический объект появился в парке "Зарядье" в Москве

Первый в мире цифровой кинетический объект появился в парке "Зарядье" в столице, рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX. По его словам, медиапространство может динамически менять форму, рассказывая о достижениях Москвы и России.

Для этого используется 3D-графика и кинетическая инсталляция. Один из вариантов трансформера - матрешка - символ семьи и преемственности поколений, подчеркнул глава города.

