13 сентября, 09:05

Мэр Москвы

Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем города

Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем города. По случаю 878-летия столицы мэр опубликовал видеообращение в своем канале в мессенджере MAX.

Глава города отметил, что Москва остается сердцем страны и одним из крупнейших мировых мегаполисов, который развивается и укрепляет свои позиции.

Он подчеркнул, что на долю столицы выпадало множество испытаний, но каждый раз она становилась сильнее. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

