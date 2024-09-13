13 сентября, 18:15Новости
Новости часа: нацпроект помог компаниям увеличить производительность труда на 40%
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Нацпроект помог московским участникам сэкономить более семи миллиардов рублей и увеличить производительность труда на 40%. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Москва первой в стране начнет программу по поддержке рождаемости, заявила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
Оранжевый уровень погодной опасности из-за аномальной жары объявлен в Москве и области, сообщили в Гидрометцентре РФ.