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Новости

Новости

13 сентября, 16:45

Новости

Новости часа: нацпроект помог компаниям увеличить производительность труда на 40%

Новости часа: нацпроект помог компаниям увеличить производительность труда на 40%

Собянин рассказал о реализации нацпроекта "Производительность труда" в Москве

Новости часа: жители Чертанова получили новые возможности для отдыха у воды

Новости часа: завершено благоустройство территории у прудов на Чертановской улице

Мэр Москвы сообщил о завершении благоустройства территории у прудов в Чертанове

Новости часа: Собянин поддержал проведение Московского финансового форума

Новости часа: сотрудники "Моих документов" 10 лет работают по московскому стандарту

Новости часа: осенью в Манеже пройдет Московский финансовый форум

Московский финансовый форум пройдет в ЦВЗ "Манеж" 18 октября

Собянин: сотрудники "Моих документов" 10 лет работают по московскому стандарту

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Нацпроект помог московским участникам сэкономить более семи миллиардов рублей и увеличить производительность труда на 40%. Об этом рассказал Сергей Собянин.

60% больниц в Москве подключены к единой лабораторной информсистеме, заявила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По данным синоптиков, оранжевый уровень погодной опасности из-за аномальной жары объявили в Москве и области.

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