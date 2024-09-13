Новости часа: нацпроект помог компаниям увеличить производительность труда на 40%

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Нацпроект помог московским участникам сэкономить более семи миллиардов рублей и увеличить производительность труда на 40%. Об этом рассказал Сергей Собянин.

60% больниц в Москве подключены к единой лабораторной информсистеме, заявила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По данным синоптиков, оранжевый уровень погодной опасности из-за аномальной жары объявили в Москве и области.