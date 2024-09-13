Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 сентября, 14:15

Новости

Мэр Москвы сообщил о завершении благоустройства территории у прудов в Чертанове

Мэр Москвы сообщил о завершении благоустройства территории у прудов в Чертанове

Новости часа: Собянин поддержал проведение Московского финансового форума

Новости часа: сотрудники "Моих документов" 10 лет работают по московскому стандарту

Новости часа: осенью в Манеже пройдет Московский финансовый форум

Московский финансовый форум пройдет в ЦВЗ "Манеж" 18 октября

Собянин: сотрудники "Моих документов" 10 лет работают по московскому стандарту

Сергей Собянин открыл корпус лучевой терапии ММКЦ "Коммунарка"

Сергей Собянин открыл новый участок дублера Калужского шоссе

Новости часа: Сергей Собянин открыл корпус лучевой терапии ММКЦ "Коммунарка"

Новости часа: Собянин объявил о запуске первой очереди трассы Мамыри – Пенино – Шарапово

На Чертановской улице завершили благоустройство территории около прудов. Как пояснил Сергей Собянин в своем телеграм-канале, в 2023 году водоемы очистили от ила, а в 2024-м – создали вдоль них пешеходный маршрут.

Он охватил дворы и несколько парковых зон. Например, обновленную часть Битцевского лесопарка, аллеи по улице Красного Маяка и каскад Кировоградских прудов. Вдоль прогулочного маршрута сделали деревянные настилы и дорожки из песка и каменной крошки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородблагоустройствовидеоРоман КарловКсения Чепенко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика