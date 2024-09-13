Мэр Москвы сообщил о завершении благоустройства территории у прудов в Чертанове

На Чертановской улице завершили благоустройство территории около прудов. Как пояснил Сергей Собянин в своем телеграм-канале, в 2023 году водоемы очистили от ила, а в 2024-м – создали вдоль них пешеходный маршрут.

Он охватил дворы и несколько парковых зон. Например, обновленную часть Битцевского лесопарка, аллеи по улице Красного Маяка и каскад Кировоградских прудов. Вдоль прогулочного маршрута сделали деревянные настилы и дорожки из песка и каменной крошки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.